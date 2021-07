Entscheidend war, dass die Gäste auf der Hohen Warte die engen Partien allesamt für sich entschieden. An Spannung nicht zu überbieten war das zweite Einzel zwischen Max Asen und Zdenek Frefjar. Asen gewann das Champions Tie-Break erst in der Verlängerung mit 14:12. Günther Richter gewann auf Position drei ebenfalls erst im dritten Satz, im Halbfinale hatte Richter ein Champions Tie-Break noch verloren. Raimund Fischer setzte sich vergleichsweise klar gegen Hans Pifrement durch. Der BAC führte somit nach den Einzeln mit 3:2, konnte seine beiden Top-Spieler in das Einser-Doppel setzen. „Die Wiener haben das nicht gemacht. Das haben wir taktisch klug gemacht“, reibt sich Bernegger die Hände.

Bruno Renoult und Asen gewannen in zwei Sätzen, damit war der Badener Titel gesichert. Der erste seit 2017, auch damals ging es im Finale gegen Vienna. „Damals war es noch überraschender weil Renoult verletzt war“, erinnert sich Bernegger. Detail am Rande: Der Franzose kassierte gegen Radovan Cizek im Einser-Einzel die erste Saisonniederlage. Gefeiert wird der Titel erst im Herbst. „Da lade ich nach Gumpoldskirchen oder zum Stockerwirt in der Sulz, aber das hätte ich auch gemacht, hätten wir nicht gewonnen. Das hat nämlich schon Tradition“, verrät Bernegger.