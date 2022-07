Shinning Star und Cassiopeia überstrahlten alles

Werbung

Ein Großrenntag stieg bei kühlem Sommerwetter am Sonntag in Baden, mit zwei Highlights nämlich dem Traber St. Leger und der traditionellen Badener Meile:

Der Derbyjahrgang ging im St. Leger von der Distanz um 500m gegenüber dem Derby, das über 2600m gelaufen wird, zurück. Ganz großer Favorit war der in Bayern von Rudi Haller vorbereitete, in diesem Jahr ungeschlagene Derbysieger Charmy Charly AS, aber diesmal sollte das St. Leger (gesponsert von der Fa. Schneiberg Baumaschinenverleih) der Idee der Derby-Revanche entsprechen: Haller behinderte gleich beim Start im Kampf um die Spitze Manfred Strebel mit Miracle, der daraufhin rettungslos einsprang. Der „ewige Zweite“ Shining Start setzte sich im Kampf um die Führung durch, wodurch Charming Charly nur die Außenspur verblieb. Rudi Haller versuchte außen vorbeizukommen, was aber nicht gelang. Im Schlussbogen versuchte sich Hubert Brandstätter mit Shining Star ein wenig abzusetzen, was aber auch nicht wirklich gelang. Daraufhin griff Rudi Haller erneut mit Charmy Charly AS im Einlauf an und entwickelte großen Speed. Der Kampf um den Sieg entbrannte bis zur Ziellinie und die beiden Konkurrenten waren mit freiem Auge im Ziel nicht zu trennen. Nach Zielfoto gewann schließlich Shining Star (nach dem auch ein Barrique Rotwein des Weingutes Waldhäusl in Sooß benannt ist) vor Charmy Charly AS und dem ebenfalls in Bayern vorbereiteten Pralla Michi mit Catchdriver Erich Kubes. Im Siegerinterview führte Hubert Brandstätter aus, dass Shining Star wie ein Torpedo gestartet ist und die frühe Führung wohl rennentscheidend war.

Cassiopeia siegt mit Plan B

In der bereits 58. Badener Meile (gesponsert von der Maria Enzersdorfer Firma TransHohl) waren zehn tolle Pferde aus Deutschland, Slowenien, Dänermark und Österreich über die Sprintdistanz von 1600m am Start. Schon beim Start sprang der aktuell schnellste slowenische Inländer Maugli (Joze Sagaj) ein. Der österreichische Wallach (mit slowenischen und italienischen Vorfahren) Italiano KP(Michael Schmid) war der erste Führende in diesem höllisch schnellen Rennen, wurde aber schon bei Start und Ziel von dem deutschen Wallach Giacomo Pastor mit Rudolf Haller bedrängt, außen kam auch der bereits dreizehnjährige King of the World(Ari Kaarlenkaski) auf. Auf der Gegenseite unternahm der schwedische Stardriver Jörgen Sjunesson mit seiner achtjährigen dänischen Stute Cassiopeia (nach einem nördlichen Sternbild benannt) einen unwiderstehlichen Vorstoß und setzte sich im Einlauf überlegen ab. Auf den Plätzen folgten Italiano KP und River Flow (Christoph Schwarz), während Giacoma Pastor enttäuschte. Die Uhren blieben für Cassiopeia in sensationellen 1.12,6 stehen. Im Siegerinterview gab Jörgen Sunneson zu, dass er am Anfang mit seiner Stute Probleme hatte und er daher „Plan B“ verwirklichen musste.

Haller als König der Rahmenrennen

Am Schluss des Renntages konnte man noch einmal gute internationale Pferde in einem Bänderstartrennen über 2100m sehen: Da bemächtigte sich Champion Gerhard Mayr mit Lady Lucie der Spitze, außen machte der slowenische Gast Roman Jerovsek mit Hot Coco mächtig Druck. Aber als Rudi Haller den Favoriten Teatox einsetzte, war dieser rasch in Sicherheit, Sjunesson war mit seiner zweite Fuhre Good Game BR Zweiter.

Rudi Haller entschädigte sich für das Nichtgewinnen in den beiden Hauptereignissen mit drei Siegen in den Rahmenrennen, als Trainer war er sogar viermal erfolgreich.

Jetzt ist in Baden bis zur 21. Juli Pause, wo ein weiterer Höhepunkt, die schon traditionelle Nacht des Pferdes (Beginn 16.30), stattfindet.

Ergebnisse:

1.Rennen: Idefix mit Rudolf Haller in 1.16,5 vor Oscarello und Dream Gill

2.Rennen(Doppelsitzer): Dragon Darche mit Manfred Strebel in 1.23,4 vor Seppi Barosso und Mr. Smith

3.Rennen: Shining Star mit Hubert Brandstätter in 1.15,4 vor Charmy Charly AS und Pralla Michi

4.Rennen: Free Soul mit Johann Preining jun. in 1.18,1 vor Madness und Monas Number One

5.Rennen: Beauty Gill mit Franz Konlechner in 1.18,5 vor Admiral Fuchs und Power Conway

6.Rennen: King of Santana mit Christoph Schwarz in 1.18,8 vor Par Avion Venus und Aufunddavon

7.Rennen: Salvemadonna mit Rudolf Haller in 1.16,8 vor Rocco Venus und Ave Avis

8.Rennen: Ruaha mit Marie Lindinger in 1.18,9 vor Elegance und New Flat OV

9.Rennen: Cassiopeia(DK) mit Jörgen Sjunesson in 1.12,6 vor Italiano KP und River Flow

10.Rennen: M Eck Enroe mit Christoph Schwarz in 1,18,2 vor Giovanni Venus und Gold Eagle

11.Rennen: Teatox mit Rudolf Haller in 1.16,7 vor Good Game BR und Lady Lucie