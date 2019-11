Jährlich suchen das Magazin Auto Revue, Autohersteller Ford und die ÖAMTC Fahrtechnik GmbH im Verbund das größte Motorsporttalent des Landes. Bei der 16. Auflage des Racing Rookie Wettbewerbs traten 2019 insgesamt 480 ambitionierte Mädchen und Burschen im Alter von 16 und 21 Jahren an – unter ihnen der Kottingbrunner Raphael Silberbauer.

In fünf Vorbewerben, die von Mai bis August 2019 österreichweit in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren stattfanden, konnten sich insgesamt 24 Fahrer für das Finale am 23. und 24. August 2019 in Melk qualifizieren. Silberbauer schaffte zum finalen „Showdown“ – und entschied diesen letztlich für sich.

Der 21-Jährige darf sich aber nicht nur „Rookie des Jahres“ nennen, sondern wurde im Zuge seines Sieges sogleich ordentlich ausgestattet: Der Hauptgewinn war nämlich ein speziell umgebauter und rennfertiger Ford Fiesta. Damit ist der Senkrechtstarter bestens für seine ersten Rallyes, die er in Österreich absolvieren wird, gerüstet.