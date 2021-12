Silvesterlauf in Hirtenberg findet nur virtuell statt

"Schade", seufzt Joe Wöhrer von der Sportunion Hirtenberg. Der Silvesterlauf hätte am 31. Dezember als klassischer Volkslauf stattfinden sollen. Doch die Pandemie bleibt ein zäher Widersacher. So musste der Lauf, wie schon 2020, abgesagt werden. Die gesetzlichen Verschärfungen ab 27. Dezember machen eine Durchführung unmöglich. Es wird aber ein virtuelles Laufangebot geben. Der geplante Virtual Run von 6.-9. Jänner wird verlängert. So kann bereits ab 31. Dezember virtuell gelaufen werden. Mehr Infos gibt es ab kommenden Mittwoch, 29. Dezember, in der Printausgabe eurer Badener NÖN und im E-Paper.