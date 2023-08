Ein Badener Überflieger

Wenn die Thermometer in Baden 32 Grad zeigen, dann gehen knapp 70 Kinder ernsthaft Skispringen: Die Stadtadler, der einzige Skisprungclub in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland, haben am Mariä Himmelfahrt-Feiertag die erste „WienAIR“ gefeiert, die erste Skisprung-Landesmeisterschaft in dieser Dimension. Ein neunjähriger Badener holt sich dabei die Bronze-Medaille. Einziger Wermutstropfen: Weil Wien und das Umland noch immer keine Nachwuchs-Mattenschanze haben, muss der international erfolgreiche Skisprung-Nachwuchs aus dem Ballungsraum in die Steiermark pilgern - auch für die Wiener Landesmeisterschaft.

So laut und euphorisch war es auf den Ganzssteinschanzen, der ältesten noch erhaltenen Sprunganlage in Österreich, lange nicht mehr: 250 Skisprungfans feiern die neuen, kleinen und größeren Wiener Landesmeister. Auch der slowakische Nachwuchskader und die Skisprungclubs SC Erzbergland, WSV Murau, ESV Mürzzuschlag und WSV Ramsau sind zur „WienAIR“ angereist und haben sich mit den Stadtadlern spannende Wettkämpfe geliefert.„Hut ab wie enthusiastisch, professionell und leidenschaftlich die Stadtadler zum ersten Mal so ein großes Skisprungfest für den Nachwuchs ausrichten“, meinen Ski Austria-Nachwuchsreferentin Jacqueline Stark und der sportliche Leiter am Schigymnasium Stams Harald Haim bei der Siegerehrung einstimmig. Emanuel Urbanek, ein neunjähriger Stadtadler aus Baden, holt sich mit Sprüngen auf 23,0 und 21,0 Meter die Bronzemedaille. Vor ihm sind nur Paul Kaman (8) aus Himberg und Tim Miksch aus Brunn am Gebirge gelandet.