Florian Paultischke hatte beim Bundeslehrgang in Pressbaum seinen ganz großen Tag. Der Jiu Jitsu-Kämpfer des Vereins No Problem Baden legte erfolgreich seine Prüfung zum 1. Dan (schwarzer Gürtel) ab. Damit ist Paultischke der erste österreichische Schwarzgurt-Träger mit Down Syndrom.

Paultischke zeichnet sich der Fleiß aus

Hinter dieser historischen Leistung steckt natürlich eine lange und intensive Arbeit. Paultischke trainiert mittlerweile seit 16 Jahren in der Jiu Jitsu-Gruppe von Trainer Günter Grill. „In all den Jahren immer ehrgeizig sein Ziel und zeichnete sich besonders durch seinen Trainingsfleiß aus“, erzählt der stolze Coach.