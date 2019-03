13 Gold-, 18 Silber- und 21 Bronzemedaillen: so die stolze Ausbeute der österreichischen Delegation bei den Special Olympics World Summer Games in Abu Dhabi. Jürgen Winter, Präsident von Special Olympics Österreich, war äußerst stolz auf „seine“ Athleten: „Ich bin sehr stolz auf unsere Athleten, sie haben ihr Bestes gegeben und haben auf großer, internationaler Bühne bewiesen, dass unsere Arbeit aus den letzten Jahren Früchte trägt.“

Einer der erfolgreichen österreichischen Athleten war Paul Vogl. Der Enzesfelder, für den es bereits die zweiten World Games nach Los Angeles vor vier Jahren waren, holte im Judo Gold. Die Medaillensammlung des Athleten vom Judoverein Neunkirchen Schwarzatal wächst somit weiter: Schon in Los Angeles holte Vogl Bronze, außerdem krönte er sich 2017 zum Weltmeister bei der 1. G-Judo WM in Köln. Ein anderer Medaillengarant verpasste die World Games in den Emiraten leider: Michael Holub vom Verein „No Problem Baden“ musste kurzfristig verletzungsbedingt absagen.