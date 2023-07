Drei Tage für den Sport in Traiskirchen

Eigentlich hätte die Premiere 2020 sein sollen. Corona hatte etwas dagegen. Mit drei Jahren Verspätung gibt es nun Mitte August die ersten Traiskirchner Sporttage powered by „Wiener Neustädter Sparkasse“. 13 örtliche Sportvereine sind dabei. Das dreitägige Event startet am Freitag, 18. August um 18 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und Live-Musik. Der Samstag steht dann ganz im Zeichen des Sports. Bei diversen Mitmachstationen stellen sich die Vereine vor. Am Abend gibt es erneut Live-Musik. Der Sonntag beginnt mit einem Frühshoppen. Anschließend wird ein Seat Arona im Wert von 28.500 Euro verlost. Ein Los für die Tombola ist bei den Sportvereinen um fünf Euro erhältlich. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt den Sportvereinen zu Gute. Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es online auf sporttage-traiskirchen.at