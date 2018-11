Beide sind 21 Jahre alt. Beide mussten aus Afghanistan flüchten. Und beide stehen für eine beispielhafte Integration in unseren Breitengraden, die die Mitstreiter im ASKÖ Judo Club Thermenregion nur unterstreichen können. Die Rede ist von Nawroz Jafari und Hassan Mosavi. Beide besuchen regelmäßig das Training des AJC-Thermenregion und vertreten ihren Verein bei Wettkämpfen. Mittlerweile mit großem sportlichen Erfolg.

„Beide sind sehr nett, höflich und hilfsbereit“

Denn: Hassan Mosavi wurde erst kürzlich ASKÖ-Landesmeister, während sich Nawroz Jafari den ASKÖ-Vize-Landesmeistertitel holte.

Marianne Panzenböck vom AJC-Thermenregion: „Die beiden Burschen sind total nett, sehr höflich und vor allem hilfsbereit. Für uns alle sind sie ein positives Beispiel dafür, wie Inte-gration gelingen kann und gelingt.“ Und: „Hassan und Nawroz gehören schon richtig zu unserem Team. Wir sind froh, sie für unseren Sport und unseren Verein gewonnen zu haben.“

Im Sport und im Beruf erfolgreich unterwegs

Zu den beiden Judoka, die bei der Familie Kölsch in Bad Vöslau einen Familienanschluss erhielten, ihre Unterstützung bekommen und erfolgreich einen Beruf erlernen, in dem es an Fachkräften mangelt:

Jafari, in Afghanistan als Angehöriger der Volksgruppe der Hazara von den terroristischen Taliban verfolgt und bekämpft, begann nach seiner Flucht nach Österreich sofort mit Deutschkursen und trat bereits im April 2016 dem Sportverein bei. Er besuchte als außerordentlicher Schüler ein Jahr die HTL Mödling im Fachbereich Bautechnik und beendete seinen Pflichtschulabschluss mit Erfolg.

Mosavi (seit einem Jahr beim AJC), verlor im kriegerischen Afghanistan als Kleinkind Eltern und Geschwister. Nach einem Jahr in der Fachschule für Mechatronik in der HTL Mödling, das er als Klassenbester abschloss, zählt er nun — aufgestiegen in die Höhere Abteilung für Mechatronik — zu den Besten. Seine Steckenpferde: Computerprogrammierung und die Steuerung von Maschinen. In seiner Freizeit ist er in einem sozialen Verein in Bad Vöslau tätig.