Nachwuchstalent Goißer holt Gold nach nur drei Wochen Training

Bei der Ö-Meisterschaft in Rif (Salzburg) waren die Schützen aus Blumau das erfolgreichste blau-gelbe Team. Karin Goißer und Corina Gosch holten im Frauen-Team Silber mit der einschüssigen Luftpistole. Im Einzel wurde es für Goißer mit der fünfschüssigen Pistole die Bronzemedaille. Gosch gewann im Teambewerb mit der fünfschüssigen Luftpistole ebenfalls Bronze. Bei den Senioren holte Sabine Nowotny in der Klasse 1 mit der fünfschüssigen Pistole Teamsilber. Mit der einschüssigen Waffe gab es Bronze. Peter Klika war in der Seniorenklasse 2 bei jenem Team dabei, das sich mit der fünfschüssigen Pistole den dritten Platz holte.

Eine besondere Erfolgsgeschichte schrieb die zehnjährige Hanna Goißer. Sie begann erst vor drei Wochen mit dem Sportschießen. Bei ihrer ersten Ö-Meisterschaft freute sich das Nachwuchstalent gleich über Teamgold in ihrer Altersklasse. Im Einzel belegte sie als jüngste Schützin des gesamten Feldes den fünften Rang.