Blumauer Schützen empfahlen sich für Ö-Meisterschaft

Werbung

Durch die Covid-Beschränkungen und teilweise Schließungen der Sportstätten war in der Vergangenheit nur ein sehr eingeschränktes Training möglich. Dieses nutzten die Sportschützen des SSV Blumau aber so gut es ging und so konnten sie sich bei dem in vier Runden ausgetragenem Landesliga-Bewerb Luftpistole in den Spitzenrängen platzieren - ein Runden-Bewerb, deren Ergebnisse für den NÖ-Kader für die Ende März in Weiz ausgetragenen Österr. Meisterschaften herangezogen werden:

Nico Scheibner belegte in der Klasse Jugend 1 den vierten Rang. In der Frauenklasse wurde Corina Gosch Dritte, Karin Goisser belegte Rang vier. Mit der fünfschüssigen Luftpistole wurde es im Standarrdbewerb für Goisser Rang sechs. Sabine Nowotny siegte in der Klasse Seniorinnen. Peter Klika erreichte in der Klasse Senioren 1A mit der einschüssigen Luftpistole den ausgezeichneten zweiten Rang, mit der fünfschüssigen Luftpistole im Standardbewerb den dritten Rang, im Schnellfeuerbewerb Rang zwei.