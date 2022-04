Enzesfelderinnen dominieren bei Landescup

Werbung

Die NOEPS Landescups starteten am ersten Aprilwochenende im Rahmen des zweitägigen, nationalen Springturnieres der Kategorie C im Reitclub St. Patrick in Hetzmannsdorf mit der Equiva Trophy, dem Lizardo Ponycup und dem Petfrost Jungpferdecup in die Saison 2022. In der Sparte Springreiten gibt es 2022 insgesamt acht NOEPS Landescups mit einer Dotation von rund 45.000 Euro.

In der Equiva Trophy dominierten die Reiterinnen vom Team Semper Salio aus Enzesfeld (Bezirk Baden) am Sonntag in der entscheidenden Siegerrunde, in der zehn Besten aus der Stilspringprüfung an den Start gehen durften. Dem Sieg holte sich Lara Zwickl auf Chupa Chups (0/46,70) vor Kristina Tripisovsky auf Hermesz W (0/48,95) und Leonie Bitzan im Sattel von Carovin Royal (0/49,80). Das beste Ergebnis für den Heimverein St. Patrick erritt Kristin Rapp mit Leandros, die beiden holten mit einer fehlerfreien Rund ein 51,24 Sekunden Rang fünf.