Zwickl mit Heimsieg im Ebreichspark

Die NÖ-Springreitelite traf sich im Ebreichspark. Im kpp Cup (1,25 Meter) setzte sich der Amstettner Oliver Ketter in einem Hundertstelkrimi durch. Michelle Schuster landete mit 0,03 Sekunde Rückstand an dritter Stelle. Im Lizardo Ponycup gewann die Lokalmatadorin Samea Zwickl (Team Semper Salio). Hinter Nicola Wallner schaffte es mit Lara Zwickl eine zweite Semper Salio-Reiterin auf das Podest. Beim vierten Halt des Fixkraft Vereinscup Ost baute der Reitclub Stössing die Gesamtführung aus. Bei der Vorrunde zum „Rider of the year“ gewann Patrick Prömer.