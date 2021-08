Die Österreichischen Meisterschaften über die Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) fanden am Wochenende in Blindenmarkt (nahe Amstetten) statt.

In der Altersklasse 55-59 war der Badener TriRunner Kurt Marquart am besten, holte in der einer Gesamtzeit von 1:11:30 Stunden Gold. Seine Zeiten im Detail: Schwimmen (13:04 Miunten), Radfahren (35:33) und Laufen (20:14). Martin Leirer, Obmann der TriHeroes aus Oberwaltersdorf, gewann den Bewerb in der Altersklasse 45-49. Der 48-Jährige stieg als Sechster aus dem Wasser, fuhr dann auf der Radstrecke bis auf Position zwei nach vorne und übernahm bei Laufkilometer drei die Spitze. Diese verteidigte Leirer bis ins Ziel (1:04:08 Stunden).

Badener Trio finisht in Graz

Nach den coronabedingten Absagen fand die Premiere des Ironman 70.3 Graz am Sonntag endlich statt. Bei fast tropischen Temperaturen finishten die Tri Runnes Nico Reimer (5:30:15 Stunden), Michaela Wurm (5:45:58) und Helmut Hauer (6:15:47) über die Halbdistanz mit 1,9 km Schwimmen im sehr warmen Schwarzlsee, 90 km Radfahren und einem abschließenden Halbmarathon entlang der Mur. „Endlich wieder Wettkampfluft schnuppern, allein die Abholung der Startnummer hat schon wieder ein Prickeln erzeugt“ so Hauer, der fast zwei Jahre auf seinen Einsatz hintrainierte.

Das nächste Highlight lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die zehnte Auflage des Herbstschwimmens findet am 29. August (ab 9 Uhr) im Badener Strandbad statt. Die Online.Anmeldung läuft noch bis Samstag. Danach ist eine Nachnennung nur mehr im Strandbad möglich. Die zur Wahl stehenden Distanzen - 50 Meter Kraul, 50 Meter Brust, 100 Meter Brust und 400 Meter Kraul. Weitere Informationen auf trirunnersbaden.at.