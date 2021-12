St. Pölten mit Derbysieg gegen Traiskirchen

Im NÖ-Derby starteten die Lions besser in die Partie und führten nach drei Minuten mit 10:4. Die St. Pöltner kamen aber immer besser ins Spiel, kämpften sich zurück und drehten den Zwischenstand bis zum Viertelende. Auch im zweiten Abschnitt setzte sich kein Team mit mehr als fünf Punkten ab und so war es Traiskirchens Aaron Falzon, der mit einem Dreier den 42:40-Halbzeitstand für Traiskirchen herstellte. Nach der Pause die beste Phase der Lions, die sich bis zur Mitte des dritten Viertels auf zehn Punkte absetzen konnten. Ein Buzzer-Beater von Angerbauer aus der eigenen Spielhälfte verminderte den Rückstand der Landeshauptstädter auf 61:66. Im Schlussabschnitt zeigten die St. Pöltner warum sie derzeit von Sieg zu Sieg eilen. Der SKN schloss sehr bald zu den Lions auf und übernahm knapp drei Minuten vor Schluss die Führung. In einer intensiven Crunchtime traf der SKN die besseren Entscheidungen und siegte knapp mit 85:82. Bitter: Traiskirchen vergab in dieser Phase vier Freiwürfe.

Stimmen zum Spiel

Nenad Josipovic, Coach Lions: „Ich gratuliere meinen Jungs für diesen großartigen Kampf. Wir zahlen einen hohen Preis, da wir erst wenig Erfahrung haben. Entscheidend waren heute vier verworfene Freiwürfe am Ende des Spiels.“

Taveion Hollingsworth, Spieler Lions: „Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Jetzt müssen wir uns das Spiel analysieren und stärker zurückkommen.“

Andreas Worenz, Coach SKN: „Wir haben uns von Anfang an sehr schwergetan, haben sicher nicht auf dem Level gespielt, auf den wir spielen können. Ich bin dennoch sehr glücklich, dass wir die Siegesserie fortsetzen können.“

Rashaan Mbemba, Spieler SKN: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht das gezeigt, was wir können. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen, haben intensiver und konzentrierter gespielt und haben dann knapp gewonnen.“