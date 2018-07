„Wir wissen es nicht“, antwortet Andreas Scherhaufer lachend auf die Frage, welchen Unterschied denn ein Heimvorteil bei einer Europameisterschaft ausmachen kann. Woher auch: Bei der letzten EM in Österreich (1975 in Wien) war Scherhaufer gerade fünf Jahre alt, Sebastian Kuntschik (29) noch gar nicht auf der Welt.

Scherhaufer (Europameister 2014, Trap) und Kuntschik (Olympia-Starter 2016, Skeet) sind mit dem heutigen Dienstag die rot-weiß-roten Hoffnungsträger. Denn um 19 Uhr fällt mit der Eröffnungsfeier am Hauptplatz Leobersdorf der Startschuss für eine in Österreich sehr lange Zeit nicht gesehene Wurfscheiben-Großveranstaltung internationalen Formates: Die Europameisterschaft. Bis inklusive 12. August duellieren sich 521 Starterinnen und Starter aus 42 Ländern in etlichen Bewerben.

Der lange Abstand zur letzten Heim-EM verdeutlicht wie schwer es ist, ein solches Event nach Österreich zu holen, wie Organisationskomitee-Chef und Besitzer des Shootingparks Leobersdorf, Josef Hahnenkamp, bestätigt: „Es war viel Überzeugungsarbeit nötig. In den letzten Jahren bekamen immer die selben paar Länder den Zuschlag. Aber ich denke, es sind jetzt doch alle ein wenig froh, dass die EM einmal wo anders ist.“ Doch die Überzeugungsarbeit beim Europäischen Verband war erst der Anfang – mit 2015 musste auch der Shootingpark auf Vordermann gebracht werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Mit 1,5 Millionen Euro – finanziert durch Bund, Land, Gemeinde, dem Verband und Eigenleistungen der Mitglieder und Betreiber – wurde die Leobersdorfer Anlage zur modernsten in Zentraleuropa aufgerüstet. Als erstes Wurfscheiben-Stadion Zentraleuropas verwendet man schon jetzt Wurfmaschinen und Elektronik, wie sie bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio eingesetzt werden.

Neben einer Top-Anlage wartet auf Kuntschik, Scherhaufer und den Rest des österreichischen Aufgebots aber auch knallharte Konkurrenz. So sind nicht weniger als drei Olympia-Sieger, sechs Welt- und acht Europameister für die EM in Leobersdorf gemeldet. „Das erste Ziel ist es, ins Finale zu kommen. Dann sehen wir weiter“, so Kuntschik.