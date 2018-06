Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Mit nicht allzu hohen Erwartungen ging die junge Damenmannschaft des TC Bakl Weigelsdorf in diese Saison der 2. Bundesliga. Man stellte sich auf den Abstiegskampf ein – doch am Ende sollte alles anders kommen.

Nach insgesamt nur zwei Niederlagen gegen Meister Colony/Tennis-Point und den KLC stand am Ende der zweite Tabellenplatz und somit der Aufstieg in die 1. Bundesliga zu Buche. Damit geht auch ein unglaublicher Erfolgsrun weiter: Die Weigelsdorfer Damen stiegen nämlich zum siebenten Mal in Folge auf.

Siebenter Weigelsdorfer Aufstieg in Serie

Mannschaftsführer Thomas Chris verneigt sich vor „seinem“ Team: „Ich bin sehr stolz auf diese junge Mannschaft, man sieht, dass die Mädchen mit Herz spielen und ein Team sind.“ Daneben hatte der Verein aber auch andere Errungenschaften zu feiern: So wurde die zweite Damenmannschaft in der Kreisliga Südost C ebenfalls Meister.

Zudem holten Tanja Dodes und Milica Duric den 4. Landesmeistertitel in der U16. Außerdem gewann Veronika Bokor die Allgemeinen Landesmeisterschaften – damit blieb der Titel im Verein.