„Eigentlich wollte ich mir ein Katapult bauen“, erinnert sich der Deutsch Brodersdorfer Christian Sam zurück: „Doch ich wurde überzeugt, dass da 90 Prozent Bauen und nur 10 Prozent Schießen ist“, begeisterte sich Sam stattdessen für die klassische Steinschleuder. Ein Sportgerät, das ihm nun einen Weltmeistertitel bescherte. Nach bisher zwei WM-Silber- und einer WM-Bronzemedaille schlug Sam auf Mallorca fünfmal zu, bei sechs ausgetragenen Bewerben. Geschossen wird neben dem Stein auch mit dem Tennisball – jeweils in den Disziplinen 20 Schritt, 30 Schritt und Team. Der kleine gelbe Filzball ist das Lieblingsgeschoss Sams, holte Gold im Einzel und zweimal Silber. Mit dem Stein gab es zweimal Silber.

Schlingl Team mit zweimal Silber

„Die Konkurrenz ist stärker geworden, ich bin mit WM-Gold und Doppel-Silber im Einzel, dazu zwei Silber im Teambewerb sehr zufrieden“, meint Sam, der seit sieben Jahren an der WM teilnimmt. Heuer 200 Gegner aus 16 Nationen zum Gegner hatte. In der Mannschaft startete Sam übrigens mit Gerhard Karlovits, Gerhard Stüttler, Uwe Pelzer und Alexandr Krzheshovsky als Schlingl Team Austria – das in Deutsch Bordersdorf und im Winter im Sporthotel Ebreichsdorf trainiert. Das Sportliche ist beim Schlingl Team aber nicht der einzige Aspekt. Sam befasste sich umfassend mit der Historie der Steinschleuder, die 9.500 Jahre zurückgeht.

„Ich habe Publikationen in 13 Sprachen gelesen. Ich werde mittlerweile auch von Universitäten angeschrieben, weil kaum jemand weiß, wie historische Schleudern aussahen. Zum Beispiel wurden auch Schleudern im Grab von Tut Ench Amun gefunden“, berichtet Sam von der geschichtlichen Bedeutung. Auch der Teamname kommt nicht zufällig zu Stande. Schlingeln ist ein anderer Begriff für Schleudern. Das deutsche Wort Schlingel leitet sich von der Schleuder ab.

Doch Schleuder ist nicht gleich Schleuder? Eine simple Schleuder kann sich jeder in seinem Wohnzimmer zusammenbauen, ist Sam überzeugt. Treffsicher wird der Benutzer damit aber nicht sein. „Unsere Schleuder besteht im Wesentlichen aus neun relevanten Teilen“, erklärt Sam, dass sein Sportgerät komplexer und vor allem gefährlicher ist: „Mit dem Stein erzielen wir Geschwingkeiten von bis zu 300 km/h.“