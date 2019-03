Der „Ausflug“ nach Indien zu den Vizag Open India – einem Ein-Stern-Turnier auf der World Tour der FIVB – machte sich für Teresa und Nadine Strauss bezahlt.

Die Zwillingsschwestern holten zunächst souverän den Gruppensieg in Pool C und ließen auch im Viertelfinale gegen Chorin/Maor (Israel) nichts anbrennen. Mit einem Gesamtscore von 42:23 ging es nach zwei Sätzen weiter ins Semifinale, wo mit Chiyo/Sakaguchi allerdings ein hartes Los wartete. Die Strauss-Schwestern lieferten den als Nummer eins gesetzten Japanerinnen einen beherzten Kampf, verloren aber letztlich knapp. Mit 22:20 und 21:18 stießen Chiyo/Sakaguchi ins Finale vor. Dieses gewannen am Ende aber Bonnerova/Maixnerova aus Tschechien.

Für Nadine und Teresa Strauss ging es indes im Spiel um Platz drei um die Bronzemedaille, die sich das Duo auch sichern konnte. Mit 21:16 und 21:18 setzte man sich gegen Pata/Toko aus Vanuatu durch.