Für Tobias Kasparek wird es ernst. Demnächst wird der Spitzensport-Ausschuss den WM-Kader nominieren – und der Kämpfer von Taekwondo Baden möchte natürlich Teil von diesem sein.

Im Aufgebot des Niederösterreichischen Landeskaders hatte Kasparek bei den French Open Poomsae (Weltranglisten-Turnier) zuletzt einmal mehr die Möglichkeit, sich zu empfehlen – mit Erfolg. Der 14-Jährige verpasste die Podestplätze nur knapp, landete letztlich auf Rang fünf. Auch wenn es nicht für eine Medaille reichte, so war Kasparek wieder bestplatzierter Österreicher in seiner Altersklasse. Bei Taekwondo Baden ist man zuversichtlich, dass Kasparek Teil des österreichischen Aufgebots für die WM sein wird. „Wir sind davon überzeugt, dass Tobias nach seiner starken Leistungskurve in diesem Jahr die notwendigen Schritte gemacht hat“, meint unter anderem Poomsae-Trainer Georg Mayer. Schließlich holte Kasparek bereits den Österreichischen Meistertitel in seiner Altersklasse bis 14 Jahre und zudem auch Medaillen bei den German Open, Austrian Open und Croatian Open.