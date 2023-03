Paris-Premiere für Taekwondo Baden-Duo

Werbung

Die Poomsae French Open waren der internationale Saisonauftakt der Teakwondo-Saison. Für die beiden Baden-Kämpfer Tobias Kasparek und Xavier Göss war es der erste Start in neuen Altersklassen, und das gleich bei einem Weltranglisten-Turnier der höchsten Kategorie. Dementsprechend stark wie die Konkurrenz beim Turnier in Paris. Kasparek zeigte in der Klasse Herren U30 eine solide Leistung, musste sich in der Runde der letzten 32 einem Kroaten aber knapp geschlagen geben. Auftrieb für den weiteren Saisonverlauf gibt die Bronzemedaille im Teambewerb. Mit seinen Kollegen Savo Kovacevic und Andreas Brückl gab es Rang drei hinter Spanien und Dänemark.

Göss verpasst Finale trotz starker Performance

Göss zeigte bei seinem ersten internationalen Junioren-Wettkampf eine starke Leistung. Das Finale der besten acht verpasste er dennoch, landete schlussendlich auf Platz elf. Für Göss wird das erste Jahr in der Junioren-Klasse wohl eine Lernphase, immerhin muss er gegen Athleten antreten, die im Durchschnitt zwei Jahre älter sind als er. Das Ziel für 2023 ist, wie für Kasparek, die Qualifikation für die Europameisterschaft in Innsbruck im November.