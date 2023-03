Taekwondo Baden mit Sieg und Ausrufezeichen in Bulgarien

Werbung

Bei den Bulgaria Open in Sofia sorgten die Kämpfer von Taekwondo Baden für internationale Erfolgsmeldungen. Allen voran Tobias Kasparek, der mit dem rot-weiß-roten Nationalteam Gold im Formenlauf-Mannschaftsbewerb holte. Zuvor gab es für die österreichische Equipe bereits Bronze in Deutschland und Frankreich. Im Junioren-Einzelbewerb belegte Xavier Göss den sechsten Rang. Im Vollkontakt landete Abdula Almagdy an der neunten Stelle.