Titelreife Tänze bei Landesmeisterschaft in Kottingbrunn

Werbung

Für einen Heimsieg sorgte das Allegro-Paar Michael Pauser und Claudia Molecz in der Standard-Klasse IV. In den Altersklassen II und III siegten die Juventus Stockerau-Tänzer Martina Gansterer und Toni Haselberger (Bild). In Latein-Klasse III gewannen Christian Pilz und Michaela Jell-Paradeiser (TSK Union St. Andrä-Wördern) die Klasse III.