Badnerin mit zwei Nationalrekorden

Die 24-jährige Österreicherin Christin Gerstorfer hat bei den AFA AIDA Depth Nationals auf den Camotes Inseln, Philippinen, für Aufsehen gesorgt, indem sie gleich zwei österreichische Nationalrekorde im Apnoetauchen aufstellte. Die Veranstaltung fand in Salzwasser statt und Christin Gerstorfer erreichte einen Nationalrekord über 60 Meter CWTB (Konstantes Gewicht mit Bi-Flossen) sowie einen weiteren Nationalrekord über 46 Meter CNF (Konstantes Gewicht ohne Flossen).

„Das Apnoetauchen ist die einzige Sportart in der ich absolute Ruhe finde“, beschreibt die junge Athletin das Gefühl beim Tauchen. Die Badnerin trainiert erst seit wenigen Jahren und das gleich mit sehr großem Erfolg.

Das Apnoetauchen, auch als Freitauchen bekannt, ist eine anspruchsvolle Sportart, bei der Taucher ohne Atemgerät in die Tiefen des Meeres abtauchen. Dabei verlassen sich die Athleten allein auf ihre körperliche Leistungsfähigkeit und ihren Atem.

Die Camotes Inseln, die sich in den Philippinen befinden, sind bekannt für ihre atemberaubende Unterwasserwelt und bieten ideale Bedingungen für das Apnoetauchen. Die klaren Gewässer und die vielfältige Meeresfauna machen die Inseln zu einem beliebten Ziel für Taucher aus der ganzen Welt. Die AFA AIDA Depth Nationals sind eine renommierte Veranstaltung in der Apnoetauchgemeinschaft und ziehen erfahrene Taucher aus verschiedenen Ländern an. Christin Gerstorfer hat mit ihren beeindruckenden Leistungen nicht nur die österreichische Apnoetauchszene bereichert, sondern auch die Aufmerksamkeit der internationalen Tauchgemeinschaft auf sich gezogen. Ihr Erfolg auf den Camotes Inseln zeigt, dass Österreich talentierte Apnoetaucher hervorbringt, die auf der internationalen Bühne brillieren können.