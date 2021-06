An eine Durchführung eines Taekwondo-Turniers in einer Sporthalle ist nach wie vor nicht zu denken, weshalb die Vienna International Open als Online-Turnier stattfand. 600 Sportler aus 30 Nationen meldeten sich für den Poomsae-Bewerb (Schattenkampf) an. Darunter waren auch drei Athleten von Taekwondo Baden Tobias Kasparek, Xavier Gröss und Georg Mayer. Am erfolgreichsten war Kasparek, der in seiner Klasse souverän ins Finale einzog. In der Vorrunde zeigte Kasparek gar die stärkste Leistung im gesamten Feld. Als Sechster des Halbfinals zog der Badener ins Finale ein, dort wurde es schlussendlich auf Platz fünf. Gemeinsam mit Gröss ist Kasparek seit Beginn des Jahres auch beim Training des Nationalkaders dabei.