Abdysamedov: "Eines Tages will ich meinen Eltern ein Haus kaufen"

Werbung

Sie wuchs praktisch am Tennisplatz auf. Kein Wunder also, dass für Aylin Abdysamedov der kleine gelbe Filzball praktisch die Welt bedeutet. Ihre Eltern Guncha und Ahmet betreiben die Waldtennisanlage in Bad Vöslau. Ihre älteste Tochter hat große Ziele: "Ich will Profi-Tennisspielerin werden und meinen Eltern einmal ein Haus kaufen", kann sich das Nachwuchstalent auf familiäre Unterstützung verlassen. Die ersten sportlichen Erfolge stellen sich bereits ein. Bei der U9-Landesmeisterschaft in Bad Erlach holte sie als jüngste Starterin die Silbermedaille, musste sich nur der fast neunjährigen Lara Gmeiner (SC Stockerau) geschlagen geben. Gespielt wird in der U9 mit weicheren Bällen und auf einen Dreiviertel-Feld. Die Stärke von Abdysamedov ist ihre knallharte Vorhand, um sich weiter zu verbessern, trainiert sie mit verschiedenen Coaches, sowie mit ihren Eltern. Seit Anfang September drückt sie in der 2. Klasse der Volksschule Bad Vöslau die Schulbank.