Es ist so weit. Am Sonntag beginnt für die Damen 60+ des TC Bad Vöslau das Abenteuer Bundesliga. Voriges Jahr schaffte man den Aufstieg in die höchste Spielklasse und damit in dieser Altersklasse den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte. „Es ist für jede von uns ein Höhepunkt in unserem Tennisleben. Wir sind bestens vorbereitet und hochmotiviert“, sagt Mannschaftsführerin Gabriela Bauer. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel, das am Sonntag um 11 Uhr auf der Anlage in der Merkensteinerstraße startet und wir hoffen, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen für eine animierende Atmosphäre sorgen. Kommt alle, um uns anzufeuern! Denn unsere Gegnerinnen sind richtig stark!“ Mit vollem Einsatz wollen die Damen ihrem Gruppennamen auf WhatsApp, „Roaring Sixties“, gerecht werden.

In der Folge müssen die Damen noch weitere fünf Bundesliga-Runden absolvieren, darunter auch auswärts in Klagenfurt und in Eugendorf (Salzburg). Die weiteren Heimspiele sind am 10. und 24. September, jeweils um 11 Uhr.

Der Spielplan:

27. August, gegen ASVÖ Pörtschach, Heimspiel.

3. September, gegen BMTC Brühl Mödlinger TC 1, Auswärtsspiel.

10. September, gegen TC Schanze Eden, Heimspiel.

17. September, gegen Sportunion Klagenfurt, Auswärtsspiel.

24. September, gegen Union Thomas Tennistreff, Heimspiel.

1. Oktober, gegen UTC Eugendorf, Auswärtsspiel.

Der Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Bei Schlechtwetter wird in der Halle des TC Wunderlich in Tribuswinkel gespielt.