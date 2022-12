Das Ziel ist Paris: Veronika Bokor will international angreifen

Werbung

Mit ihren beiden Staatsmeisterschaftstiteln in der Halle erreichte Veronika Bokor vor wenigen Wochen ihren bisherigen Karrierehöhepunkt: „Als ich am Platz war, war ich voll konzentriert und auf der Höhe und im Kopf richtig stark. Da war für mich klar, ich kann es schaffen“, erzählt die Weigelsdorferin, die nach einer Schulterverletzung verspätet in die Saison startete.

Dennoch sammelte die 22-Jährige, die sich nach ihrem Schulabschluss voll auf ihre Tennis-Laufbahn fokussiert, erste internationale Erfahrungen, scheint als 1.323. erstmals auch in der WTA-Weltrangliste auf. „Ich möchte mich auf internationale Turniere konzentrieren und irgendwann einmal bei den Turnieren in London oder Paris am Platz zu stehen, wäre ein großer Traum von mir“, erzählt Bokor.

Dafür wird zweimal täglich für zwei Stunden in der Südstadt trainiert. Mit Barbara Schwarz steht ihr eine ehemalige Top-40-Spielerin zur Seite. „Sie ist für mich eine große Stütze und wie eine zweite Mama“, schildert Bokor.