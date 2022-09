Dennis Novak: Erst im Finale gestoppt

Werbung

Beim Challenger in Stettin (Polen) zeigte der Pottendorfer Dennis Novak die stärkste Leistung der gesamten Saison. Nach dem Auftaktsieg gegen den Argentinier Tirante (6:7, 3:6) musste er gegen den Italiener Bellucci hart kämpfen (5:7, 6:4, 6:4).

Im Viertelfinale gegen den Briten Choinski (6:3, 6:1) und im Halbfinale gegen den Italiener Branaccio (6:4, 7:6) gewann Novak souverän. Das Finale gegen den exzentrischen Franzosen Corentin Moutet war an Spannung kaum zu überbieten. Nach dem 2:6 im ersten Satz entschied Novak den Tie-Break und erzwang einen entscheidenden dritten Satz. Moutet holte sich mit einem 6:4 den Turniersieg. Das Finale spulte Novak in der Weltrangliste nach vorne. Am Montag rangierte er auf Platz 114.