Die NÖN fotografierte bei der Bundesliga-Partie der Weigelsdorfer Bundesliga-Damen gegen Klosterneuburg (3:4), dem 7:0 der Brunner Landesliga-Senioren gegen Krems-Mitterau, so wie den klaren Siegen von Hennersdorf und Tribuswinkel in der Herren Landesliga C.

Bilder gibt es aber auch aus den Kreisligen, nämlich von der Herren Kreisliga A-Partie Teesdorf gegen Trumau (8:1), der Herren Kreisliga B-Begegnung Vösendorf gegen Tennisunion Mödling (5:4), dem Damen Kreisliga B-Spiel Wr. Neudorf gegen Bruck (4:3) und dem Damen Kreisliga C-Match TC Traiskirchen gegen Sommerein (0:7).