TC Blumau Neurißhof

Auch in Blumau-Neurißhof startete am Freitag die Tennissaison. Am Foto: Bürgermeister René Klimes mit Vereinsobfrau Sabine Öfferl, Kassierin Anja Bilina, Herren-Sportwart Hans-Peter Berger sowie Schriftführer-Stv. und „Platz MacGyver“ Leo Öfferl (v.l.).