Seniorinnen vom TC Bad Vöslau vor Aufstieg

Die erste Hürde auf dem Weg zur Bundesliga haben die 60+-Damen des TC Bad Vöslau am Samstag genommen. Das erste von zwei Aufstiegsspielen wurde gegen Kössen (Tirol) - in teilweise schwer umkämpften Matches - insgesamt mit 4:2 gewonnen. Die Geburtstagskinder Gerda Mahler-Hutter und Martha Chebba gewannen ihre Einzel-Matches ebenso in zwei Sätzen, wie Gabi Stockmann. Den siegbringenden vierten Punkt fuhren Mahler-Hutter/Stockmann im Zweier-Doppel ein. Danach klang der Abend mit den Tirolerinnen, die das Aufstiegsspiel mit einem Urlaub im Tennis- und Golfhotel Höllrigl Kottingbrunn verbunden haben, gemütlich aus. Es wurden Gstanzl gesungen, gejodelt und das ein oder andere Gläschen Wein und Sekt getrunken.

Am morgigen Samstag (13 Uhr) geht es für die Thermalstädterinnen um den Aufstieg in die Bundesliga. Bad Vöslau gastiert in Graz. Die Steirerinnen unterlagen Kössen bereits mit 2:4. Ein 3:3-Unentschieden würden den Bad Vöslauerinnen schon fix reichen. Bei einer 2:4-Niederlage würden alle Teams bei einem 6:6-Matchverhältnis halten, dann gehen die Rechenmaschinen an.