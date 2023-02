Traiskirchner Talente: Acht auf einen Streich

Werbung

Insgesamt 97 Nachwuchsspieler waren bei der NÖ-Hallenlandesmeisterschaft in Neunkirchen dabei. Es dominierte die Talentschmiede von Better-Tennis Traiskirchen. In der U12 gewann Hector Freitas das Finale gegen Teamkollegen Nick Schmitzer mit 6:3, 6:0.

Gemeinsam holten sie auch den Titel im Doppel-Bewerb. In der U14 waren nur Traiskirchen-Spieler im Halbfinale. Marcel Jelinek besiegte im Endspiel Paul Brammen mit 6:1, 6:3. Die Bronzemedaillen gingen an Benjamin Jerabek und Luca Lingfeld – der Theresienfelder trainiert auch bei Better-Tennis. Im Doppel siegten Jelinek und Lingfeld. In der U16 gab es für Julian Jelinek Bronze im Einzel, so wie Doppel-Gold an der Seite von Bruno Kovse. In der U18 ging Einzel-Gold ebenfalls in den Bezirk, allerdings an Kottingbrunns Stefan Milenkovic.

Familie Weissenböck räumt in der U16 ab

Bei den Mädchen gewann Julia Weissenböck das familieninterne U16-Finale gegen Jasmin Weissenböck mit 6:2, 6:2. Leonie Schauer (Wunderlich Tribuswinkel) war die dritte Bezirksspielerin am Podest. Der Doppel-Bewerb ging an die Weissenböcks. In der U14 siegte Natasha Hörmayer im Doppel mit der Brunnerin Avril Illetschko. Darüber hinaus gab es Einzel-Bronze. Anabella Rrustemi gewann Single-Silber.