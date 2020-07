Samstag, 13 Uhr: Aufschlag zur Saison in der 1. Damen Bundesliga. Mit knapp zweieinhalb Monaten Verspätung geht es nun auch für die Weigelsdorferinnen los. Zum Auftakt wartet Wörgl, ein Außenseiter der Gruppe A. Weigelsdorf geht folgerichtig als Favorit ins Auftaktmatch, das auf laola1.at live gestreamt wird. „Wir wollen wieder unter die ersten Vier kommen“, nennt Mannschaftsführer Thomas Crhist den eigenen Anspruch. In der Vorsaison wurden die Weigelsdorferinnen dritte.

Ein Trio kämpft um den Sieg in der Gruppe A

Damals hatte das Team aber nicht die Vorarlbergerin Julia Grabher in der Hinterhand. Die aktuelle rot-weiß-rote Nummer zwei und frischgebackene Staatsmeisterin wird die ersten beiden Begegnungen ganz sicher spielen. Die 24-Jährige wird damit auch gegen Klagenfurt am 31. Juli aufschlagen. Eine Woche später wird sie gegen Steyr nicht spielen, würde für ein mögliches Entscheidungsspiel gegen Klosterneuburg wieder zur Verfügung stehen. „Wir, Klagenfurt und Klosterneuburg werden uns um die ersten zwei Plätze in der Tabelle matchen“, prognostiziert Mannschaftsführer Christ. Am 15. August werden die beiden Gruppensieger – in Gruppe B spielen das Kornspitz Team OÖ, Ried, Innsbruck und Wiener Neustadt – im direkten Duell den neuen Staatsmeister ausspielen.