Nach Siegen gegen Steyr (7:0) und Klosterneuburg (5:2) ist der Gruppensieg geschafft. Weigelsdorf steht im Bundesliga-Finale. Dort geht es am Samstag (ab 11 Uhr) gegen das Kornspitz Team Oberösterreich. Das sich in der anderen Vorrundengruppe ebenfalls makellos hielt . Wie Weigelsdorf-Mannschaftsführer Thomas Christ die Chancen vor dem Endspiel sieht? „Das kommt ganz darauf an, wie das Kornspitz Team Oberösterreich kommt, wir werden wahrscheinlich in Bestbesetzung antreten, auch mit Julia Grabher.“

Bei den Oberösterreicherinnen werden die Legionärinnen Laura Andrei und Jesika Maleckova nicht dabei sein. Sie bestritten im Grunddurchgang kein Match, sind daher nicht spielberechtigt. Gespielt wird übrigens auf der Anlage des Wiener Sport-Clubs. 200 Zuseher sind aufgrund der Corona-Bestimmungen zugelassen.