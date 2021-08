Tormann Bence Gödör, Rückraumspieler Ole-Gunnar Steinhagen und Kreisläufer Robin Munkacsi präsentierten die Bad Vöslau Jags bereits als Verstärkungen für die kommende Saison. Nun ist das Legionärs-Quartett komplett. Marian Teubert (21 Jahre) wechselt aus der Schweiz in die Thermalstadt, war zuletzt im erweiterten Kader von Top-Klub Kadetten Schaffhausen. "Vielleicht sogar unser bester Spieler", setzt Sportchef Thomas Schartel große Erwartungen in den rechtshändigen Rückraumspieler aus Deutschland. "Damit haben wir jede Position doppelt besetzt."

Triplepack im Trainingslager

Teubert stößt im Rahmen des Trainingslagers in Deutschland zur Mannschaft. Dort testen die Schützlinge von Neo-Coach Jan-Niklas Richter gegen die Drittligisten Willstätt, Openweiler und Pforzheim. Nicht dabei sind die beiden Youngster Emil Scheicher und Sandro Jankovic, Neuzugang von HG Linz, die ab heute mit dem U19-Nationalteam bei der Europameisterschaft in Kroatien im Einsatz sind. In einer Hammergruppe mit Frankreich, den Gastgebern und Portugal bestreiten die Österreicher heute (18.15 Uhr) ihre erste Partie gegen die Grande Nation.