Tiroler Adler stutzen Jags die Flügel

Werbung

Der Trend sprach vor dem Spiel gegen beide Vereine. Bad Vöslau wartete seit über 200 Tage auf einen Ligasieg. Die Gastgeber aus Tirol immerhin seit Ende Februar. Im direkten Duell brachen die Schwazer den Bann, während die Jags die nächste herbe Abfuhr einstecken.

Die Tiroler feierten im dritten Versuch den ersten Heimsieg im Jahr 2022. Die Adler bestätigten in einer gut gefüllten Halle Ost ihre aufsteigende Form nach dem Einzug ins Cup-Final Four und der starken, aber unbelohnten Leistung bei Meister Hard.

Schwaz zieht sofort davon

Balthasar Huber, mit sieben Treffern letztlich Topwerfer des Abends, eröffnete das Spiel mit dem 1:0, nach sechs Minuten traf Petar Medic zum 4:1 für die Hausherren. Vöslau verkürzte auf 3:4, doch Sebastian Spendier und Alexander Wanitschek sorgten für das 6:3. Die Tiroler hatten das Match stets unter Kontrolle, kamen bis zur 14. Minute zu einem beruhigenden 10:5.

Vöslau schaffte es nur sporadisch, sich etwas anzunähern, insgesamt war Schwaz aber zu dominant, um ernsthaft in Gefahr zu geraten. Kapitän Wanitschek machte das 16:10 und zudem auch den 18:11-Pausenstand. Kurz nach der Halbzeit erhöhten die Adler bereits auf 20:11, in Minute 44 stand es 27:17. Dario Lochner und Michael Miskovez legten zum 29:17 nach. Die Gäste aus Niederösterreich versuchten dagegenzuhalten, den Abstand in der Schlussphase in Grenzen zu halten. Das gelang zumindest teilweise. Zehn Tore Differenz waren es am Ende.

Stimmen zum Spiel

Gerald Zeiner (Spielertrainer Schwaz Handball Tirol): „Das war eine sehr solide Vorstellung, wir waren von der ersten Minute an konzentriert, hatten Vöslau jederzeit im Griff. Heute kamen auch alle jungen Spieler zum Einsatz und haben ihre Sache sehr gut gemacht. Man hat gesehen, dass wir diesen Heimsieg unbedingt wollten. Die vielen knapp verlorenen Spiele nagen natürlich an einer Mannschaft, umso wichtiger ist, sich so zurückzumelden. Die Formkurve stimmt rechtzeitig vor dem Viertelfinale, die letzten Partien waren richtig gut. Nun wollen wir uns zum Abschluss des Grunddurchgangs auch in Bregenz gut verkaufen und dann freuen wir uns auf unseren Gegner. Wir werden in jedem Fall ein unangenehmer Kontrahent im Viertelfinale sein. Wir sind gespannt, wer uns picken wird.“

Philip Schuster (Spieler Bad Vöslau): „Wir hatten einen schlechten Start, sind immer einem Rückstand hinterhergelaufen und haben es einfach nicht geschafft, richtig heranzukommen. Bei sieben Toren Rückstand zur Pause ist es schwierig, noch an die Wende zu glauben, aber wir haben es zumindest versucht. Nur war es einfach nicht drin, die Tiroler waren zu abgeklärt, haben das wirklich gut gemacht. Bitter ist, dass zwei Spieler verletzt raus mussten. Wir hoffen, dass es nichts Gravierendes ist und der gesamte Kader in der Abstiegsrunde zur Verfügung steht.“