1. Bundesliga zu Gast in Pottenstein

Die Heim-Sammelrunde der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf in Pottenstein begann mit einem Nachtragsspiel aus der Hinrunde, das aufgrund von Covid-Erkrankungen von Spielerinnen des Badener ACs Ende Oktober nicht ausgetragen werden konnte. Wie es sich für eine Derby gehört, entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Match. Die Führungen wechselten ständig, keines der beiden Teams konnte sich allerdings absetzen. Am Ende musste zwischen den beiden Teams das Doppel entscheiden. Das SG-Duo Vizinova/Magerle kämpfte hart, konnte auch einen Satzrückstand ausgleichen. Am Ende verließen aber die Badenerinnen die Platte als Sieger.

Wacker, aber chancenlos

Im zweiten Spiel konnte der Veranstalter gegen das Top 4-Team Übelbach/Don Bosco das Match offen halten und gleich zum Auftakt das erste Einzel gewinnen (Daniela Magerle siegte gegen Juliana Sarofem). Die folgenden Spiele verliefen zwar knapp, es reichte aber zu keinem weiteren Punktgewinn. Am Ende mussten sich Vizinova und Co. mit 1:5 geschlagen geben. Aufgrund des Mannschaftsrückzuges von ESV Amstetten, gab es am ersten Spieltag der Sammelrunde kein weiteres Spiel für die SG TTV Oberes Triestingtal/TTC Guntramsdorf.

Erfolg zum Abschluss

Am Sonntag gegen SG WAT Mariahilf/Langenzersdorf konnten endlich der erhoffte Heimsieg verbucht werden. Dominika Vizinova, Daniela Magerle und Isabella Hauer, die einen Tag zuvor ihr Debüt in der 1. Damen-Bundesliga feierte, dominierten das Match von Beginn an und ließen den Wienerinnen keine Chance. Am Ende stand ein klarer 5:1-Erfolg. Trotz der nicht ganz so glücklichen Spiele ist Oberes Triestingtal/Guntramsdorf weiterhin das beste NÖ-Team der Liga. Aktuell liegt die SG auf Platz sieben der Tabelle. Mit erfolgreichen Spielen in den letzten fünf Runden könnte man noch weiter in der Tabelle vorrücken, da es da gegen die direkten Konkurrenten geht. Bei der kommenden Sammelrunde gibt es auch noch eine Revanche-Möglichkeit gegen das Badener Team.

Baden verlässt den Keller

Den Bezirkshauptstädterinnen gelang am Wochenende ein riesiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Gegen Mariahilf/Langenzersdorf (5:1) und Bodensdorf/St. Urban (4:2) verbuchte der BAC zwei weitere Erfolg und schob sich vom zwölften und letzten Rang auf Position zehn nach vorne, und hat dazu deutlich weniger Partien bestritten als die direkte Konkurrenz.