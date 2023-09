Am Tisch geht es wieder los

Am Wochenende beginnt für die Bundesliga-Damen wieder die Tischtennis-Meisterschaft. Die SG TTV Oberes Triestingtal/TTC Guntramsdorf spielt auch heuer in der 1. und 2. Damen-Bundesliga.

Nach dem geschafften Klassenerhalt in der letzten Runde der vergangenen Saison wollen die Damen im heurigen Jahr in der 1. Damen-Bundesliga UPO von Anfang nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und sich an den Spitzenteams der Liga orientieren. Das erklärte Saisonziel für unsere erste Mannschaft ist ein Platz im Tabellenmittelfeld. Neben Dominika Vizinova und Adrienn Kovacs werden in der heurigen Saison Daniela Magerle und Isabella Hauer in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen.

Im Team von SG TTV Oberes Triestingtal/TTC Guntramsdorf 2 sollen neben den routinierten Spielerinnen (Hannelore Neuhold, Sabine Seidl, Sonja Gollwitzer und Jessica Riffel) auch Nachwuchsspielerinnen des SKV Altenmarkt und des TTC Guntramsdorf zum Einsatz kommen. Mit regelmäßigen Einsätzen in der Bundesliga sollen Selina Groß, Ana Zlojutro und Lisa Hartmann an die Leistungsstärke der 2. Bundesliga herangeführt werden.