Auf argen Dämpfer folgt historischer Sieg

Mit der Wut im Bauch spielt es sich scheinbar leichter. Nachdem Dominika Vizinova Maria Kovacsova als Verliererin von der Platte schickte, war die Sensation perfekt. Die Damen der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf siegten erstmals in ihrer Geschichte gegen Dietach. Dabei hatten die Oberösterreicherinnen sogar Adrienn Kovacs im Einsatz, die stärkste Einzelspieler in der gesamten Liga. Kovacs schaffte auch zwei 3:1-Siege gegen Nadine Kettler und Daniela Magerle, doch mehr war für Dietach diesmal nicht möglich.

Bittere Pleite gegen Bodensdorf

Vizinova siegte doppelt, Magerle gegen Elena Schinko 3:1 und Kettler gegen Rita Piros 3:1. Hätten die SG-Damen im ersten Match des Tages auch so gespielt, die Sammelrunde in Baden wäre perfekt gewesen. Doch gegen Bodensdorf lief wenig zusammen. Nur Vizinova gewann ihr Auftaktmacht. Beim Stand von 1:2 hätte die Legionärin der Partie nochmals eine andere Richtung geben können, unterlag Victoria Ehn aber in der Verlängerung des fünften Satzes. Kettler verkürzte zwischenzeitlich zwar auf 2:3, doch Magerle unterlag. Die Niederlage war besiegelt. Nach diesem Wochenende mit Höhen und Tiefen ist es in der Tabelle Rang sieben.

Rote Laterne endlich abgegeben

Zwölfte und damit Schlusslicht des Unteren Play-off der 1. Bundesliga (zweite Spielklasse) sind die Badenerinnen. In der dritten Sammelrunde waren sie nicht im Einsatz, da es Covid-Fälle im Umfeld der Mannschaft gab. Erlösend war die Sammelrunde hingegen für das zweite Damen-Team der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf in der 2. Bundesliga (dritte Spielklasse). Es gab zwar eine 0:6-Abfuhr gegen Tabellenführer Fürstenfeld, davor jubelte das Trio Hannelore Neuhold, Isabella Hauer und Michael Ganselmayer über ein 4:2 gegen Kirchbichl. Mit einem 4:3 über Bruck/Mur reichten die Niederösterreicherinnen endlich auch die Rote Laterne weiter. Am anderen Ende der Tabelle wollte eigentlich Baden stehen, das Wochenende war allerdings zum Vergessen - 3:4 gegen Oberpullendorf II, 0:6 gegen Feldkirch und 3:4 gegen Voitsberg, nur mehr Platz sechs.