Tischtennis BAC-Herren holen im Herzschlagfinale Ligaverbleib

Lesezeit: 2 Min Malcolm Zottl

Foto: privat

B eim Stand von 0:2 und 1:3 sah es schon so aus als müsste Baden in die Releagtion. Am Ende trotzten die Kurstädter den Mozartstädter aber noch ein 3:3 ab und spielen auch 2023/24 in der obersten Spielklasse.