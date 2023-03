Baden erledigt Kuchl im Eilzugstempo

Werbung

Badens Bundesliga-Herren erfüllten am Freitagabend die Pflicht. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht Kuchl feierten die Kurstädter einen eindeutigen 4:0-Sieg. Der in Topform agierende Luxemburger Eric Glod machte gegen Nachwuchshoffnung Adrian Dillon kurzen Prozess. Nach einem furiosen 11:3 von Glod im ersten Durchgang, hielt der Kuchler besser dagegen. Ein Satzgewinn war ihm aber nicht vergönnt - 11:3, 11:8, 11:9. Deutlich ausgeglichener verlief das zweite Einzel. Zunächst sah es so aus, als ob Kuchls Tilen Cvetko gegen den Neo-Badener Dastan Kenzhigulov alles unter Kontrolle hätte. Der Slowene gewann den ersten Satz souverän mit 11:3.

Drama pur mit Happy End

Doch der Kasache drehte das Match, Cvetko schlug zurück und bei 2:2 ging es in das Match-Tie-Break. Die Entscheidung hätte schlussendlich nicht dramatischer sein können. Kenzhigulov vergab zwei Matchbälle. Bei 5:5 war dann klar, dass der gewinnt, der den nächsten Punkt macht. Cvetko riskierte, verschlug und Kenzhigulov riss die Arme in die Höhe - 3:11, 11:9, 11:5, 6:11, 6:5. Baden führte 2:0. Der Weg zum Sieg war endgültig geebnet. Badens Patrik Juhasz hatte gegen Mate Moricz nur in der Anfangsphase Probleme. Der Ungar drehte den ersten Durchgang mit einem starken Finish und dominierte in der Folge das Match - 11:7, 11:4, 11:8. Das Doppel Juhsaz/Glod stellte mit einem Viersatzerfolg den 4:0-Endstand her.

Drei Punkte hinter Platz vier

Mit großer Spannung blickten die Badener auf das zeitgleiche Duell von Salzburg und Kennelbach. Einerseits sind die Mozartstädter die Gejagten im Kampf um das Halbfinale. Andererseits müssen die Badener auch nach hinten schauen, die Gefahr der Relegation ist noch nicht gebannt. Vor der Runde waren die Kurstädter sogar punktgleich mit dem aktuell Vorletzten Kennelbach. Jetzt beträgt der Vorsprung auf die Vorarlberger zwei Zähler. Salzburg gewann das richtungsweisende Match nämlich mit 4:2. Damit ist der UTTC als Vierter drei Punkte vor Baden, das auf Platz fünf vorrückt. Salzburg hat aber ein Spiel mehr absolviert als der BAC. Theoretisch könnten die Kurstädter schon am Sonntag gleichziehen, dafür bräuchte es allerdings einen Auswärtssieg bei Meister Wels.