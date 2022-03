Baden schafft Klassenerhalt, Oberes Triestingtal bestes NÖ-Team

Werbung

In der letzten Sammelrunde des unteren Play-offs der 1. Damen Bundesliga ging für die Bezirksteams aus Baden und der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf nach Kremsmünster.

Für Baden ging es noch um den Klassenerhalt. "Wir haben dort zwei überraschende Siege gefeiert und uns so noch vom abgeschlagenen letzten Platz bis auf Rang sieben nach vorne gearbeitet", grinst BAC-Obmann Andreas Meixner. Zunächst sah es für die Kurstädterinnen bitter aus, im Herbst traten sie immer wieder ersatzgeschwächt an, gewannen nur eines der ersten neun Spiele. Durch etliche Corona-Verschiebungen häufte sich dazu noch ein intensives Restprogramm an. So hatten die BAC-Damen acht Partien binnen neun Tagen zu bestreiten. Alleine fünf bei der letzten Sammelrunde.

Zum Auftakt wehrten sich Daniela Petrekova und Co. gegen Tabellenführer Bruck/Mur tapfer. Petrekova und Brankra Pasalic holten sogar Siege. Am Ende siegten die Steirerinnen aber mit 4:2. Besser lief es dann mit einem 5:1-Sieg im NÖ-Derby gegen Tulln, so wie mit einem 4:2-Erfolg gegen Vorchdorf. Der Klassenerhalt war den Badenerinnen damit nicht mehr zu nehmen. Tags darauf war die Luft etwas draußen. Gegen Olympic Wien und Kufstein II setzte es recht klare 1:5-Niederlagen. Dennoch beschließen die Badenerinnen die Saison mit einem soliden Mittelfeldplatz.

Gegen den Tabellenführer ohne Fortune

Genau eine Position hinter der SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf: Dominika Vizinova, Daniela Magerle und Nadine Kettler trafen zum Abschluss, nach einer durchwachsenen Saison mit vielen Höhen und Tiefen, auf den Tabellenführer ESV Bruck/Mur und im NÖ-Derby auf den TTV Tulln. Im ersten Spiel gegen den Tabellenführer aus Bruck/Mur konnte Nadine Kettler mit dem 3:2-Erfolg gegen Dorotheea Alexandru unser Team mit 1:0 in Führung bringen. Es blieb der einzige Sieg des Außenseiters. Die Chance auf ein 3:3 und dann das notwendiges Entscheidungsdoppel waren aber da, denn Dominika Vizinova (gegen Dorotheea Alexandru) und Daniela Magerle (Monica Juric) verloren ihre Spiele unglücklich im Entscheidungssatz.

Prestigevoller "Titel" als Genugtuung

Mit Frust im Bauch startete das zweite Samstagsspiel gegen TTV Tulln. Von Anfang dominierte die SG gegen die ersatzgeschwächte Tullnerinnen. Nadine Kettler, Dominika Vizinova und Daniela Magerle konnten alle ihr Spiele gewinnen und damit im letzten Meisterschaftsspiel der Saison einen klaren 6:0-Erfolg verbuchen. Damit ist die SG wieder das beste NÖ-Team der Liga. In der Vorsaison war Oberes Triestingtal/Guntramsdorf Tabellendritter. Nach der durchwachsenen Saison zeigte sich das Betreuerteam Gerhard Zöchmeister und Bernhard Chladek aber zufrieden: „Eigentlich wollten wir heuer wieder um einen vorderen Platz (Top 3 war das erklärte Saisonziel) mitspielen. Viele knappe und unglückliche Niederlagen haben das verhindert. Die ständigen Lockdowns und vielen Matchverschiebungen aufgrund von Corona-Ausfällen bei Gegnerinnen brachten unsere Damen etwas außer Tritt. Am Ende sind wir aber mit Platz sechs zufrieden. Abermals das beste NÖ-Team zu sein, ist für unseren Verein eine große Genugtuung. Nun geht es mit der Planung für die nächste Saison los.“