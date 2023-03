Badener AC mit erstem Schritt zum Klassenerhalt

Werbung

Darf der Badener AC mit einem Auge noch auf das Halbfinale schielen oder wird es ein beinharter Abstiegskampf? Das Match gegen Kennelbach hatte richtungsweisenden Charakter. Zu Saisonbeginn mussten die Kurstädter gegen die Vorarlberger eine überraschende Pleite einstecken. Nun war Revanche angesagt. Eric Glod legte im ersten Einzel den Grundstein, wies den tschechischen Routinier Miroslav Sklensky in die Schranken. Im zweiten Spiel des Abends hatte Simon Pfeffer, Kennelbachs Nummer eins, gegen Dastan Kenzhigulov keine Probleme. Der Kasache musste bei seinem Meisterschaftsdebüt eine 0:3-Niederlage einstecken.

Juhasz bringt BAC mit Doppelschlag auf die Siegerstraße

Badens Aufstellungspoker ging allerdings voll auf. Patrik Juhasz wurde der Favoritenrolle gegen Istvan Toth trotz leichter Probleme gerecht, brachte Baden mit einem 3:1-Sieg wieder voran. Im Doppel gab sich der Ungar an der Seite von Glod keine Blöße. Das BAC-Duo gewann gegen Pfeffer/Toth in drei (recht engen) Sätzen. Damit hatten die Hausherren zumindest ein Unentschieden bereits fix in der Tasche.

Glod fixiert im Krimi den Erfolg - Baden nun Fünfter

Danach musste im Duell der beiden Topspieler der Decider die Entscheidung bringen. Badens Glod ging gegen den favorisierten Pfeffer zwar zweimal in Führung, die Nummer acht der Bundesliga-Einzelrangliste glich den Rückstand jeweils postwendend aus. Den fünften Durchgang bestimmte Glod dann nach Belieben, holte mit beim 5:1 vier Matchbälle und verwandelte den ersten. Baden gewinnt mit 4:1. Die Kurstädter verbessern sich damit in der Tabelle vom siebenten auf den fünften Rang. Auf das Halbfinale fehlen nur zwei Punkte. Der Vorsprung auf das Abstiegs-Play-off ist vier Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs aber auch nur ein Zähler.