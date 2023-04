Badens Sagawe holt erste Medaille bei den Erwachsenen

Werbung

Der 19-jährige Badener Marc Sagawe holt sich mit der Bronzemedaille im Mixed-Doppel seine erste Medaille bei den Erwachsenen. Mit seiner 18-jährigen Partnerin Fang Molei vom TTC Stockerau gelang ihm die Sensation. In der ersten Runde gab es noch einen erwartetbaren Sieg über BAC-Bundesliga-Spielerin Lena Maier und Phillip Schwab. Im Achtelfinale folgte die erste Überraschung. Sagawe/Fang setzten sich mit 3:0 gegen die Nummer sieben der Setzungsliste, den ehemaligen 1. Bundesliga-Spieler Martin Storf und der großen Nachwuchshoffnung Nina Skerbinz durch.

Aufholjagd im Viertelfinale sichert Edelmetall

Im Viertelfinale war anschließend die Nummer drei der Gegner mit dem routinierten Tarek Al Samhoury und der österreichischen Teamspielerin Amelie Solja. Beide agieren äußerst unangenehm und unterbrachen den Spielfluss mit ihren Noppenbelägen. Nach einem schnellen 0:2-Rückstand kämpften sich die beiden Youngster in die Partie zurück und konnten im fünften Satz mit 11:8 die Partie noch drehen und den Einzug ins Halbfinale feiern. Hier war nun die Nummer eins des Turniers - der ehemalige BAC-Spieler Alexander Chen spielte mit der Tochter von Chen Weixing, Sofia Lu Chen - der Gegner. Auch diese Partie konnten Sagawe/Fang offen gestalten und bravourös mithalten. Der fünfte Satz ging dann jedoch mit 7:11 an Chen/Chen welche in Folge Silber holten.