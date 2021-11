Badens Senioren schlugen zu

Die Österreichischen Meisterschaften der Senioren im Sportcenter Baden statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation waren anstelle der geplanten über 200 Teilnehmern lediglich 155 am Start. Die Akteuere des BAC waren dabei erfolgreich und holten beim Heimspiel sieben Medaillen nach Baden. Herrausragend dabei wieder einmal Elfi Reithofer mit gleich drei Silbermedaillen im Damen Einzel 70+, Damen Doppel 70+ und Damen Doppel 65+.

Haas, Martinelli und Mair am Podest

Die Überraschungen lieferten jedoch die anderen Teilnehmer des BAC. Margit Haas holte zwei Bronzemedaillen im Damen Doppel 60+ und gemeinsam mit Vereinskollege Sigi Martinelli im Mix-Doppel 60+-. Als Draufgabe gelang Frank Mair ebenfalls der Gewinn der Bronzemedaille im Mix-Doppel 50+. Knapp an einer Medaille schrammte Erwin Meixner vorbei.

Er lag gegen die Nummer drei des Bewerbs Herren Einzel 80+ bereits mit 2:0 in Sätzen voran und hatte im dritten Satz sogar zwei Matchbälle. Diese konnte er leider nicht verwerten und musste das Spiel noch knapp in fünf Sätzen abgeben. Andreas Kollerics, Frank Mair und Sigi Martinelli konnten sich im Herren Einzel durch ihre Vorrundengruppen kämpfen und scheiterten dann in der Hauptrunde.