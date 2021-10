Bereits in den letzten beiden Spielzeiten stand Daniela Magerle für Oberes Triestingtal/Guntramsdorf an der Platte. In der Sommertransferzeit wurde aus dem Sekundärvertrag ein Fix-Engagement – Magerle wechselte von Stammverein Polizei Wien. Damit spielt sie nicht nur im unteren Play-off der Damen-Bundesliga, sondern auch für die Herren-Mannschaft Altenmarkt/Kaumberg in der 2. Landesliga.

Bei ihren bisherigen Einsätzen gewann Magerle in vier ihrer fünf Einzeln, so wie beide Doppel. Damit trug Magerle entscheidend zum Erfolgslauf bei, das Team liegt an der Tabellenspitze. Darüber hinaus brachte Magerle auch schon eine Staatsmeisterschafts-Medaille ins Triestingtal. Im Mixed holte sich mit Dominik Habesohn die Bronzemedaille.