Derbypleite bremst Badens Herren aus

Nach dem Sieg gegen Kennelbach träumten die BAC-Herren vom Bundesliga-Halbfinale. Das 2:4 in Stockerau war für den Play-off-Traum prompt ein Rückschlag. Auf den vierten Platz fehlen zwar weiterhin nur zwei Punkte, aber Stockerau zieht in der Tabelle wieder an den Kurstädtern vorbei. Der BAC ist punktgleich mit den Siebentplatzierten Kennelbacher, die Stand jetzt in die Relegation müssten.

Schnittpartien gehen an Stockerau

Das NÖ-Derby selbst begann gleich mit einer richtungsweisenden Partie. Alexander Chen siegte gegen Badens Dastan Kenzhigulov, der hierzulande noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist, mit 3:1. Danach riss auch noch die Siegesserie des formstarken Luxemburgers Eric Glod, der Stockeraus David Serdaroglu mit 1:3 unterlag. Patrick Juhasz verkürzte dank eines 3:1-Sieges gegen Michal Bankosz auf 2:1. Ein Sieg im Doppel und ein Remis wäre aus Badener Sicht wieder im Bereich des Möglichen gewesen. Juhasz/Glod konnten gegen Bankosz/Serdaroglu aber nicht ausgleichen. 3:1 für Stockerau. Danach kämpfte Glod zwar noch Chen in fünf Sätzen nieder, doch Kenzhigulov blieb von einer Sensation gegen Serdaroglu weit entfernt. Der Stockerauer Derbysieg war damit in trockenen Tüchern.