Zur Erinnerung: Die Herren des Badener ACs haben am letzten Spieltag des Grunddurchgangs in einem Herzschlagfinale den sportlichen Ligaverbleib gesichert. Das Finalturnier in Salzburg war für die Meixner-Mannen daher ein Auslaufen. Gegen Mauthausen gab es eine 1:3-Pleite, wobei beide Mannschaften nur mit zwei Spielern antraten. „Die Nationalteamspieler sind schon auf den Weg nach China zu den China Open und den Hongkong Open“, schüttelt BAC-Obmann Andreas Meixner aufgrund der Terminisierung den Kopf. Andreas Levenko fiel so um seine Abschiedsvorstellung im BAC-Dress um. Er wechselt, wie seit Längerem feststeht, zum österreichischen Spitzenclub Kapfenberg.

Die Badener sind hingegen weiter am überlegen, ob man die obere Bundesliga-Gruppe – ab nächster Saison ist die Bundesliga in zwei Achter-Gruppen unterteilt – in Angriff nimmt. „Eine Entscheidung soll diese Woche fallen“, verrät Meixner. Am Transfermarkt wurde der BAC hingegen aktiv.

Erster Neuzugang hat in Baden angedockt

Die Gruppeneinteilung nach sportlichen Gesichtspunkten erfolgt ohnedies erst nach dem Cup-Turnier im Herbst, dieses wird in einer eigenen Rangliste noch miteinberechnet. Mit Patrick Juhasz schlägt jedenfalls ein 18-jähriger ungarischer Nationalteamspieler seine Zelte in der Kurstadt auf. Der Kasache Aidos Kenzhuglov und Narayan Kapolnek bleiben. „Wir haben auch im nächsten Jahr eine junge Mannschaft“, fasst Meixner die Trainsferaktivitäten zusammen.