Duo zittert vor der Relegation

Werbung

Im unteren Play-off der Damen-Bundesliga kämpfen in der letzten Sammelrunde beide Bezirksteams gegen den Relegationsplatz. Die SG Oberes Triestingtal/Guntramsdorf verbesserte am Wochenende in Pottenstein die Ausgangslage deutlich, gewann gegen St. Veit 4:2 und gegen Mariahilf 5:1 und zog damit auch an Baden vorbei, das trotz des 4:3-Sieges gegen Vorchdorf auf den Relegationsplatz zurückfällt. Beide Teams gehen mit 32 Punkten in die letzten beiden Runden Mitte April – einer bleibt fix oben, der andere muss in der Relegation zittern.